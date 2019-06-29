29 Июня

28 Июня

Популярное

Ещё один район Бурятии оказался подтопленным

Ещё один район Бурятии оказался подтопленным
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Алексей Цыденов провёл заседание комиссии по ЧС в связи с паводками

Сегодня, 29 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл оперативное заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с паводковой ситуацией. В режиме видеоконференцсвязи были подключены все районы республики.

- Поручение в, первую очередь, главам районов и городу - смотрите, где угрожающая ситуация по дорогам, вода поступает, и если угроза, чтобы быть готовым, то есть ориентировать подрядчиков на дорогах, чтобы были запасы техники. Где нужно быстро реагировать, а где нужно упреждающее работать, если видите, что завал под мостом и будет намыв. Соответственно, нужно принимать превентивные меры. Прошу провести сейчас обследование, где у нас угрожающие места могут быть по размытию дорог и угрозам мостам. Второе - по городу Улан-Удэ сейчас пройти по дамбе, даже там, где отсыпана. У нас дамба во многих местах раскопана самими жителями, им к дому подходить неудобно - и дамбу раскопали. Таких мест достаточно. Надо пройтись, соответственно, надо понять, как мы будем реагировать - засыпать мешками и так далее. Если вдруг вода начнет подниматься, чтобы мы четко знали все такие точки, время и способы реагирования, - сказал глава.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня город засыпало градом, и шёл сильный ливень. Многие улицы были затоплены, автомобили с трудом проезжали, пешеходы переходили дороги вброд.

По состоянию на 17:00 в столице республики за полчаса выпало 30 мм осадков. Над устранением последствий ливня работают все коммунальные службы города. Всего задействовано 62 человека и 28 единиц техники.

Ситуация в районах

Курумканский, Баргузинский, Окинский, Тарбагатайский, Закаменский район отчитались о текущей ситуации. В Баргузинском районе движение на дорогах с ограничением до 10 тонн, возле села Ярикто организован объезд. В Курумканском районе идут ремонтные работы на дорогах, движение транспорта восстановлено. Ограничений в жизнеобеспечении населенных пунктов нет. В Окинском районе продолжаются восстановительные работы, угрозы подтопления нет.

Глава еще раз акцентировал внимание на необходимость быстрого реагирования, дал поручение - проехать и еще раз определить все узкие места и составить план первоочередных мероприятий.

В Тарбагатайском районе, по предварительным данным, подтоплены 20 домов, 44 человека оказались в зоне подтопления. Сейчас ведутся работы по откачке воды. Ситуация возникла из-за того, что сточные воды попадают в одну трубу, недостаточного диаметра. Глава Бурятии потребовал внести в протокол решение в немедленном решении этого вопроса.

- Пётр Степанович, прошу по второй трубе решение вынести и предусмотреть, соответственно, необходимо ее сделать. И второе - по дороге, во-первых, разобраться, с прошлогодними поручениями: где они, почему не исполнены. Второе - в немедленном порядке приступить к проектированию, чтоб до конца года <проколы> под дорогой сделали нормально. Туда ездили в прошлом году сами, ходили, смотрели, что можно сделать. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Давайте прямо в протокол сегодняшнего решения: в немедленном порядке обеспечить. Потому что там будет при каждом нормальном дожде будет заливать - с гор наносит воду, - отметил Алексей Цыденов.

Дожди отступают

По данным метеорологов, в ближайшие дни ожидаются временные грозовые дожди, циклон уходит на восток. На следующей неделе ожидается постепенное потепление, дожди будут только ливневого характера. По реке Селенге наблюдается незначительный подъём воды, угрозы затопления нет.

- Коллеги, наблюдаем ситуацию, ведём оценку всех уязвимых мест, - отметил руководитель региона.
дожди
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бато Багдаев выдвинулся кандидатом в мэры Улан-Удэ
Бато Багдаев выдвинулся кандидатом в мэры Улан-Удэ
Власть, 28.06.2019
Бато Багдаев подал сегодня документы в избирательную комиссию Улан-Удэ
Бурятский омбудсмен осмотрела камеры СИЗО
Бурятский омбудсмен осмотрела камеры СИЗО
Власть, 28.06.2019
25 июня уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила СИЗО в Улан-Удэ
Прокуратура внесла представление зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову
Прокуратура внесла представление зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову
Власть, 28.06.2019
Проверка выявила нарушения в сфере долевого строительства в Бурятии
КВНщики попросили у главы Бурятии помещение
КВНщики попросили у главы Бурятии помещение
Власть, 28.06.2019
Алексей Цыденов отметил: «КВНщики – такие же артисты, некоторые дали больше концертов, чем многие артисты театра»
Глава Бурятии пообещал помощь пострадавшим в авиакатастрофе
Глава Бурятии пообещал помощь пострадавшим в авиакатастрофе
Власть, 27.06.2019
Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа  
Алексей Мишенин на обсуждении проекта «МТК Дженькей»: «Правительство Бурятии поддержит местную инициативу»
Алексей Мишенин на обсуждении проекта «МТК Дженькей»: «Правительство Бурятии поддержит местную инициативу»
Власть, 27.06.2019
В Хоринском районе Бурятии состоялись общественные слушания по проекту лесопереработки «МТК Дженькей»
Чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учёбы
Чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учёбы
Власть, 27.06.2019
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина оказалась в центре скандала
Глава Бурятии высказал Путину предложения по дорогам
Глава Бурятии высказал Путину предложения по дорогам
Власть, 27.06.2019
Алексей Цыденов выступил на заседании Госсовета России
Прокуратура Бурятии скорректировала шесть законопроектов Народного Хурала
Прокуратура Бурятии скорректировала шесть законопроектов Народного Хурала
Власть, 27.06.2019
Отдельные положения проектов закона нарушали правила юридической техники
Глава Окинского района Бурятии проверил новую дорогу
Глава Окинского района Бурятии проверил новую дорогу
Власть, 26.06.2019
В Бурунгольском поселении в местности Нуранди полным ходом идут ремонтные работы по расширению проезжей части автомобильной дороги Орлик-Саяны-Хужир
В Бурятии незаконно отдали в аренду нетронутый лес у Байкала
В Бурятии незаконно отдали в аренду нетронутый лес у Байкала
Власть, 26.06.2019
На этом участке росли 80-летние деревья
Депутату Хурала Бурятии предъявили обвинение
Депутату Хурала Бурятии предъявили обвинение
Власть, 26.06.2019
По версии следствия, ущерб от действий Николая Дашеева составил 7,5 млн рублей
Глава Бурятии научился укладывать асфальт: видео
Глава Бурятии научился укладывать асфальт: видео
Власть, 26.06.2019
Алексей Цыденов уверен, что дорожники теперь не смогут его обмануть при сдаче объекта
В Тарбагатайском районе Бурятии не будет всенародных выборов главы
В Тарбагатайском районе Бурятии не будет всенародных выборов главы
Власть, 26.06.2019
Утверждена комиссия, которая отберёт кандидатов в главы Тарбагатайского района по конкурсу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^