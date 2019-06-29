Ещё один район Бурятии оказался подтопленным

Алексей Цыденов провёл заседание комиссии по ЧС в связи с паводками
Сегодня, 29 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл оперативное заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с паводковой ситуацией. В режиме видеоконференцсвязи были подключены все районы республики.
- Поручение в, первую очередь, главам районов и городу - смотрите, где угрожающая ситуация по дорогам, вода поступает, и если угроза, чтобы быть готовым, то есть ориентировать подрядчиков на дорогах, чтобы были запасы техники. Где нужно быстро реагировать, а где нужно упреждающее работать, если видите, что завал под мостом и будет намыв. Соответственно, нужно принимать превентивные меры. Прошу провести сейчас обследование, где у нас угрожающие места могут быть по размытию дорог и угрозам мостам. Второе - по городу Улан-Удэ сейчас пройти по дамбе, даже там, где отсыпана. У нас дамба во многих местах раскопана самими жителями, им к дому подходить неудобно - и дамбу раскопали. Таких мест достаточно. Надо пройтись, соответственно, надо понять, как мы будем реагировать - засыпать мешками и так далее. Если вдруг вода начнет подниматься, чтобы мы четко знали все такие точки, время и способы реагирования, - сказал глава.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня город засыпало градом, и шёл сильный ливень. Многие улицы были затоплены, автомобили с трудом проезжали, пешеходы переходили дороги вброд.
По состоянию на 17:00 в столице республики за полчаса выпало 30 мм осадков. Над устранением последствий ливня работают все коммунальные службы города. Всего задействовано 62 человека и 28 единиц техники.
Ситуация в районах
Курумканский, Баргузинский, Окинский, Тарбагатайский, Закаменский район отчитались о текущей ситуации. В Баргузинском районе движение на дорогах с ограничением до 10 тонн, возле села Ярикто организован объезд. В Курумканском районе идут ремонтные работы на дорогах, движение транспорта восстановлено. Ограничений в жизнеобеспечении населенных пунктов нет. В Окинском районе продолжаются восстановительные работы, угрозы подтопления нет.
Глава еще раз акцентировал внимание на необходимость быстрого реагирования, дал поручение - проехать и еще раз определить все узкие места и составить план первоочередных мероприятий.
В Тарбагатайском районе, по предварительным данным, подтоплены 20 домов, 44 человека оказались в зоне подтопления. Сейчас ведутся работы по откачке воды. Ситуация возникла из-за того, что сточные воды попадают в одну трубу, недостаточного диаметра. Глава Бурятии потребовал внести в протокол решение в немедленном решении этого вопроса.
- Пётр Степанович, прошу по второй трубе решение вынести и предусмотреть, соответственно, необходимо ее сделать. И второе - по дороге, во-первых, разобраться, с прошлогодними поручениями: где они, почему не исполнены. Второе - в немедленном порядке приступить к проектированию, чтоб до конца года <проколы> под дорогой сделали нормально. Туда ездили в прошлом году сами, ходили, смотрели, что можно сделать. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Давайте прямо в протокол сегодняшнего решения: в немедленном порядке обеспечить. Потому что там будет при каждом нормальном дожде будет заливать - с гор наносит воду, - отметил Алексей Цыденов.
Дожди отступают
По данным метеорологов, в ближайшие дни ожидаются временные грозовые дожди, циклон уходит на восток. На следующей неделе ожидается постепенное потепление, дожди будут только ливневого характера. По реке Селенге наблюдается незначительный подъём воды, угрозы затопления нет.
- Коллеги, наблюдаем ситуацию, ведём оценку всех уязвимых мест, - отметил руководитель региона.
Ещё один район Бурятии оказался подтопленным
Власть, Фото:
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