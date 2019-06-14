Несколько часов около сотни сотрудников полиции, спасателей и волонтеров прочесывали лес в поисках 6-летней девочки
Днём 13 июня девочка вместе с дедушкой пошла в лес недалеко от посёлка Мишелевка. В какой-то момент девочка пропала из виду и потерялась. Дедушка искал её самостоятельно. Когда поиски не дали результатов, обратился за помощью в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На розыск незамедлительно были подняты полицейские. К поискам присоединились неравнодушные местные жители. Из Иркутска на помощь коллегам выехала группа полицейских, в том числе специализирующиеся на розыске без вести пропавших оперативники уголовного розыска.
Поиски продолжались до самого вечера. В результате девочку нашла семейная пара из посёлка Худорожкино Черемховского района. Выяснилось, что ребёнок прошагал по лесу около 17 километров, пока её не обнаружили граждане.
Сотрудники полиции передали ребёнка родственникам. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Пропавшая в Иркутской области девочка прошла по лесу 17 км
Происшествия, Фото:
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