Читинец добирался до дома на двух угнанных машинах

Добравшись до дома, молодой человек решил оставить второй угнанный автомобиль себе, чтобы в дальнейшем разобрать и продать по запасным частям.











Ночью в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 2106», припаркованного во дворе многоэтажки в Центральном районе Читы. Спустя несколько часов аналогичное сообщение поступило от жителя Черновского района.Оперативники пришли к выводу, что в обоих случаях действовал один и тот же человек.Позже стражам порядка удалось задержать угонщика. Им оказался 22-летний житель Читинского района.Выяснилось, что он накануне распивал спиртные напитки и заметил припаркованный автомобиль. Чтобы добраться до дома, молодой человек решил его угнать. Однако через некоторое время в машине закончился бензин. Молодой человек бросил автомобиль и недалеко от этого места обнаружил другой, водитель которого на несколько минут вышел из салона и оставил ключи в замке зажигания.Полицейские изъяли автомобили и вернули потерпевшим. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому району.