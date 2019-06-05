Читинка после ночи с мужчиной угнала его «Мерседес» за 6 миллионов

Также она стащила золото из квартиры



К полицейским обратился 44-летний житель Читы. Из его незапертой квартиры украли золотые украшения, а со двора дома – автомобиль «Мерседес» 2018 года выпуска, стоимостью около 6 миллионов рублей. В салоне машины находились три сотовых телефона, один из которых за 60 тысяч рублей. Также в машине было 33 тысячи рублей.



Выяснилось, что накануне мужчина на улице познакомился с девушкой и пригласил её к себе домой. После распития спиртного мужчина уснул, а на утро обнаружил пропажу иномарки и ценных вещей.



Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 21-летняя читинка, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов. Она дала признательные показания.



Установлено что, украв ценности из квартиры, девушка попыталась уехать на «Мерседесе». Но поскольку находилась в нетрезвом состоянии, попросила сесть за руль случайного прохожего, который довёз её до дома в посёлок КСК. Утром следующего дня девушка перегнала автомобиль.



Оперативники обнаружили автомобиль брошенным в поле за пределами Читы. Сейчас машину вернули потерпевшему в технически исправном состоянии. Принимаются меры к изъятию похищенных телефонов и золотых изделий.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Девушке грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

