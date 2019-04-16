В Сотниково обрушился берег реки Селенга
В местности Пески в пригородном селе Сотниково частично обрушился берег реки Селенга.
- Разрушение берега реки составило 1,5 метра в местности Пески. Из-за многолетнего засушливого периода грунт абсолютно сухой. Вдоль берега наблюдаются трещины, которые создают угрозу обрушения пластов земли шириной до двух метров, - сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.
В возможной зоне разрушения расположено 30 домов. Дома находятся по всей пойме у самого берега.
В худшей ситуации интенсивность размыва берега может увеличиться при весеннем ледоходе.
15 апреля вопрос обсуждался на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при главе Бурятии.
- На совещании были приняты следующие решения: необходимо организовать ежедневный мониторинг ситуации при весеннем половодье и ледоходе. Будет рассмотрен вопрос о выделении земельных участков в неподтопляемой зоне собственникам земель, которые построены в водоохранной зоне реки. Планируется выполнение аварийно-восстановительных работ. В зоне возможного обрушения будут установлены баннеры и аншлаги для информирования населения об ограничении выхода людей на берег, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.
В случае возможной эвакуации местных жителей в Сотниково имеется два подготовленных пункта временного размещения населения на 760 человек.
Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей города Улан-Удэ и села Сотниково: ограничьте выход на береговую линию в данной местности!
В пригороде Улан-Удэ десятки домов могут уйти под воду
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На сайте подробно описывалось, как в домашних условиях сделать «коктейль Молотова»
Пожар произошёл от пала травы
У иностранца не было обязательной медицинской страховки
В Сотниково обрушился берег реки Селенга
В Чернышевском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу мотоцикла из гаража пенсионерки
В полицию обратился представитель торговой точки
Он поджёг веранду дома
Ущерб лесному фонду составил 130 тысяч рублей
В «утонувшем» селе работает тяжёлая техника
В Бурятии подвели итоги операции «Мотоцикл»
Продукция не имела сопроводительных ветеринарных документов
Когда пожарные приехали, из подъезда вырывались языки пламени
Они катались по ночному городу
В салоне ехали больше десяти школьников
Его автомобиль опрокинулся в кювет