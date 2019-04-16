В пригороде Улан-Удэ десятки домов могут уйти под воду

В Сотниково обрушился берег реки Селенга



В местности Пески в пригородном селе Сотниково частично обрушился берег реки Селенга.



- Разрушение берега реки составило 1,5 метра в местности Пески. Из-за многолетнего засушливого периода грунт абсолютно сухой. Вдоль берега наблюдаются трещины, которые создают угрозу обрушения пластов земли шириной до двух метров, - сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.



В возможной зоне разрушения расположено 30 домов. Дома находятся по всей пойме у самого берега.



В худшей ситуации интенсивность размыва берега может увеличиться при весеннем ледоходе.



15 апреля вопрос обсуждался на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при главе Бурятии.



- На совещании были приняты следующие решения: необходимо организовать ежедневный мониторинг ситуации при весеннем половодье и ледоходе. Будет рассмотрен вопрос о выделении земельных участков в неподтопляемой зоне собственникам земель, которые построены в водоохранной зоне реки. Планируется выполнение аварийно-восстановительных работ. В зоне возможного обрушения будут установлены баннеры и аншлаги для информирования населения об ограничении выхода людей на берег, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.



В случае возможной эвакуации местных жителей в Сотниково имеется два подготовленных пункта временного размещения населения на 760 человек.



Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей города Улан-Удэ и села Сотниково: ограничьте выход на береговую линию в данной местности!

