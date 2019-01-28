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В Москве украли картину Куинджи, выставлявшегося в Бурятии

В Москве украли картину Куинджи, выставлявшегося в Бурятии
Происшествия, 
Дерзкая кража была совершена днём на глазах у работников Третьяковской галереи

Накануне, 27 января, около 18:00 в Третьяковской галерее в Инженерном корпусе на выставке Архипа Куинджи была украдена картина «Ай-Петри. Крым» (1890-е. Государственный Русский музей, Санкт Петербург).

Происшествие чрезвычайное, а кражу можно расценивать как весьма дерзкую, поскольку музей на момент совершения преступления работал, по залам ходили посетители. 



Обстоятельства кражи 

Как сообщает ТАСС, по информации источника в правоохранительных органах, в краже участвовали два человека, они сняли полотно со стены. Собеседник агентства добавил, что посетители и музейные работники не обратили на этих людей никакого внимания.

Очевидцы сообщили, что зал, где находилась картина, оцепили после того, как стало известно о её пропаже. Одна из посетительниц отметила, что людям, находившимся в музее, дали досмотреть выставку (она длится до 21:00). «Примерно в 16:30 картина ещё была на месте», - также рассказала посетительница.

После того, как все посетители покинули галерею, на улицу вышли несколько сотрудников правоохранительных органов и оцепили вход в музей. По информации посетителей, на выходе из галереи проводился досмотр, уточняет ТАСС.

Как отмечает телеграм-канал Mash, украл полотно из зала молодой человек. Парень, похитивший шедевр, выглядел как музейный работник: уверенно подошёл, уверенно вынул из рамки картину, удалился. Смотрительница зала поняла, что случилось, когда было уже поздно.

- Сотрудники Третьяковки, из которой украли полотно Куинджи, не сразу поняли, что произошло. Именно поэтому слишком поздно вызвали полицию на место и вообще подняли шум, - говорится здесь.

Также добавляется, что скрылся злоумышленник на Mercedes. 

  Видео: РЕН

Что говорят в самом музее? 

В Третьяковской галерее сообщают, что после кражи полиция и следственные органы незамедлительно приступили к расследованию.

- В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, собираются свидетельские показания. Предпринимаются все возможные усилия для возвращения работы. В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова тут же прибыла на место. О случившемся были оперативно проинформированы министерство культуры России и дирекция Государственного Русского музея.

Меры безопасности усилены на выставке Архипа Куинджи и на всех площадках Третьяковской галереи.

Что сейчас известно?

Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве.

- По факту похищения картины с выставки одного из музеев столицы следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность», - сказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейским удалось установить приметы подозреваемых, похитивших картину. В настоящее время полицейскими осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и очевидцы, установлены приметы злоумышленников, а также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кадры опубликовало издание «Известия».

Как связано с Бурятией? 

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» обычно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву её привезли на выставку работ пейзажиста.

В столицу России на экспозицию также привезли и картину Куинджи из Бурятии – «Закат в степи». Она будет представлена в Третьяковской галерее до апреля. 



Справка: 

Родился художник в 1842 году в Мариуполе в семье грека, бедного сапожника. Фамилия Куинджи была дана ему по прозвищу деда, что по-татарски означает «золотых дел мастер». Рано осиротев, мальчик жил у родственников, работал у чужих людей: был слугой у хлеботорговца, служил у подрядчика, работал ретушером у фотографа.

Основы грамоты Куинджи получил от знакомого учителя грека, а затем занимался в городской школе. Любовь к рисованию проявилась у него в детстве, он рисовал везде, где приходилось — на стенах домов, заборах, обрывках бумаги. Страсть к рисованию привела его в Феодосию к Айвазовскому. Пробыв несколько месяцев у знаменитого художника, Куинджи едет в Петербург с мечтой поступить в Академию художеств.

Однако первые две попытки оказались неудачными. Наконец, он создал не дошедшую до наших дней картину «Татарская сакля в Крыму», написанную под очевидным влиянием Айвазовского, которую выставил на академической выставке в 1868 году. В результате 15 сентября Совет Академии художеств удостоил Куинджи звания свободного художника. И только после прошения в Академический Совет ему было разрешено сдавать экзамены по главным и специальным предметам для получения диплома. В 1870 году Куинджи получил звание не классного художника и с третьей попытки стал вольнослушателем Императорской Академии художеств. В это время он познакомился с художниками-передвижниками, в числе которых были И. Н. Крамской и И. Е. Репин. Это знакомство оказало большое влияние на творчество Куинджи, положив начало реалистическому восприятию им действительности.

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