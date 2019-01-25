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В Иркутской области эвакуируют 11 крупных объектов из-за сообщений о минировании

В Иркутской области эвакуируют 11 крупных объектов из-за сообщений о минировании
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На местах уже работают сотрудники полиции и ФСБ

11 крупных объектов, в том числе с массовым пребыванием людей, эвакуированы в Иркутской области утром в пятницу из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил источник в правоохранительных структурах региона, передаёт ТАСС.

- На данный момент известно об 11 объектах на территории Иркутской области, куда поступили сообщения об угрозе минирования, проводится эвакуация. Два объекта находятся в Ангарске, в том числе это торговый центр "Фестиваль". Один объект в Иркутском районе - больница в посёлке Дзержинске. Все остальные - это Иркутск, в том числе две пожарные части, - сказал источник.

Ранее стало известно об эвакуации пациентов как минимум шести больниц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

- В ряд медицинских организаций утром 25 января поступила информация об угрозе минирования. Сейчас известно, что такие сообщения получили как минимум шесть медицинских организаций Иркутска и Иркутского района. В данный момент проводится эвакуация, организовано взаимодействие с оперативными службами, - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на местах сейчас работают сотрудники полиции, ФСБ, МЧС. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня утром в Улан-Удэ перекрыли площадь Советов. Очевидцы сообщили о минировании. На месте также работают оперативные службы.

В конце 2017 года улан-удэнские торговые центры попали под сибирскую «волну минирований». Тогда 29-го декабря в Улан-Удэ была объявлена тревога в двух крупных торговых центрах: «Forum» и «Capital Mall». Волна анонимных звонков об угрозе взрывов прокатилась сразу по нескольким сибирским городам.
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