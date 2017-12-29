Улан-удэнские торговые центра попали под сибирскую «волну минирований»

По свидетельству очевидцев, никаких объяснений при эвакуации не поступало.

Как сообщила вечером пресс-служба управления Росгвардии, здания были обследованы сотрудниками специалистами - взрывотехниками ИТО ОМОН. Взрывоопасных предметов не обнаружено.



Между тем, как сообщает ТАСС, сотрудники силовых ведомств обследовали торговые центры и другие учреждения в Томске и Иркутске, в которые поступили анонимные звонки с сообщениями о минировании. Взрывные устройства не обнаружены, сообщили ТАСС в пятницу источники в силовых структурах.



- Все шесть минирований в Томске оказались ложными, все здания проверены. Звонили через IP-телефонию. Сейчас правоохранительные органы будут возбуждать дело по этим ложным сообщениям, - сказал ТАСС сотрудник правоохранительных органов Томска.



Также сообщалось об анонимных звонках в аэропорт, административное здание, школу и ряд торговых центров Иркутска. По данным источника в силовых структурах, взрывных устройств в них не обнаружено.



Кроме того, источники в силовых структурах сообщили ТАСС о якобы минировании торгового центра в Улан-Удэ, одного - в Барнауле, ряда торговых центров и административных зданий в Кемерове и ТЦ МЕГА в Омске. Посетители и персонал из них эвакуированы, здания обследуют силовики.

