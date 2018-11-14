В Улан-Удэ неопытная автолюбительница сбила подростка



В Улан-Удэ неопытный водитель совершила наезд на подростка. ДТП произошло в три часа дня 13 ноября. 18-летний водитель автомашины «Тойота Креста», следуя по ул. Воровского со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Жанаева, в районе дома № 44 не справилась с рулевым управлением и выехала на тротуар. Там она совершила наезд на 15-летнего пешехода.



В результате ДТП 10-классник получил ушибы и после осмотра врачей был отпущен домой. Стоит отметить, что водитель имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение она получила 1,5 месяца назад. Об этом сообщили в УГИБДД по республики.



Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями. Сотрудниками ГИБДД выявлено 449 нарушений ПДД, в том числе 11 автомобилистов состоянии опьянения, а также 6 человек за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП зафиксировано 843 нарушения ПДД.

