В Иркутской области уничтожили 23 игровых автомата



Полиция Иркутской области напоминает, что за незаконную организацию и проведение азартных игр, предусматривается ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.



Если вам известно о фактах осуществления незаконной игорной деятельности вы можете сообщить об этом в ближайшее подразделение полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В Усть-Куте конфисковали и утилизировали игровые автоматы. Со склада их вывезли 9 ноября на специальный полигон и с помощью тяжеловесного гусеничного бульдозера уничтожили 23 автомата.