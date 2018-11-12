В Иркутской области уничтожили 23 игровых автомата

Оборудование вывезли на полигон и утилизировали с помощью бульдозера
В Усть-Куте конфисковали и утилизировали игровые автоматы. Со склада их вывезли 9 ноября на специальный полигон и с помощью тяжеловесного гусеничного бульдозера уничтожили 23 автомата.
Полиция Иркутской области напоминает, что за незаконную организацию и проведение азартных игр, предусматривается ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Если вам известно о фактах осуществления незаконной игорной деятельности вы можете сообщить об этом в ближайшее подразделение полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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