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Читинец сядет в колонию за пьяную езду

Читинец сядет в колонию за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности

В Чите 28-летний пьяный мужчина сел за руль автомобиля «Тойота Спринтер Марино» без водительских прав. Нетрезвого водителя остановили сотрудники ГИБДД. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде, тогда его лишили прав. На этот раз, суд приговорил читинца к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его лишили водительских прав на 3 года, сообщает прокуратура Забайкальского края.
 
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