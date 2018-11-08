Читинец сядет в колонию за пьяную езду



Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде, тогда его лишили прав. На этот раз, суд приговорил читинца к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его лишили водительских прав на 3 года, сообщает прокуратура Забайкальского края.



В Чите 28-летний пьяный мужчина сел за руль автомобиля «Тойота Спринтер Марино» без водительских прав. Нетрезвого водителя остановили сотрудники ГИБДД. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.