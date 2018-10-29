В ДТП в Бурятии погибли три человека

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В Братске сгорел швейный цех: погибла женщина Происшествия, 6 жильцов десятиэтажного дома удалось спасти днём 26 октября на пожаре в Братске, ещё одна женщина погибла

В Иволгинском районе Бурятии горел дом Происшествия, В результате пожара огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие дома