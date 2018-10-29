Произошло два опрокидывания автомобилей, а также наезд на пешехода
За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано три ДТП, в результате которых погибли три человека, сообщает УГИБДД по республике.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером на улице Забайкальская водитель «Рено Логан» насмерть сбил 21-летнюю девушку. Наезд произошёл прямо на «зебре». Девушка скончалась на месте.
Ещё два смертельных ДТП произошли в Прибайкальском районе.
Около 16 часов на федеральной трассе «Байкал» в районе села Мостовка опрокинулся автомобиль «Хонда СR-V». 61-летний водитель погиб на месте.
Около часа ночи трагедия произошла в селе Турка. 40-летняя местная жительница не справилась с управлением и совершила опрокидывание «Тойоты Пассо». Женщина также скончалась от полученных травм на месте.
В ДТП в Бурятии погибли три человека
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