Иркутянин «отомстил» автолюбительнице за то, что она «его подрезала»
Следователями Иркутска продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 октября на улице Мира.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 8 октября на улице Мира Иркутске произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Mitsubishi». Четыре человека, пострадавших в аварии, были экстренно госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Для 27-летнего водителя «Mitsubishi» полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью: мужчина умер в больнице на следующий день.
В дорожном происшествии обвиняется 41-летний иркутянин. По версии следствия, он, находясь за рулём «Тойоты Ленд Крузер», умышленно столкнул на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Из показаний подозреваемого следует, что накануне ДТП женщина-водитель автомобиля «Киа» «подрезала» его «Тойоту» несколькими минутами ранее (8 октября, примерное время 11:50-11:54) в районе остановки общественного транспорта «Узловая».
Следователи СКР обращаются к очевидцам ДТП, располагающими важной для следствия информацией, особенно видеозаписями с авторегистраторов. Они просят обращаться в следственный отдел по Ленинскому району города Иркутск по телефону: 32-45-93.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске ищут свидетелей смертельного ДТП
Происшествия, Фото:
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