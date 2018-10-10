В Иркутске поймали виновника страшного смертельного ДТП

Происшествия, Фото: ДТП 38RUS Иркутск

В аварии погиб один человек, четверо пострадали



В Иркутске возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту ДТП со смертельным исходом.



Днём 8 октября на улице Мира Иркутске произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Mitsubishi». Четыре человека, пострадавших в аварии, были экстренно госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Для 27-летнего водителя «Mitsubishi» полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью: мужчина скончался в больнице на следующий день.



Полицейским удалось задержать предполагаемого виновника аварии. Им оказался 41-летний иркутянин.



По версии следствия, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь в попутном направлении с легковым автомобилем «Киа», умышленно столкнул последний на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП.



Подозреваемый, ранее судимый за имущественные преступления и преступления против личности, задержан, с ним проводятся следственные действия.



В ближайшее время следствием будет назначена автотехническая судебная экспертиза, а также решён вопрос о предъявлении обвинения. Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

