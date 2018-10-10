В аварии погиб один человек, четверо пострадали
В Иркутске возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту ДТП со смертельным исходом.
Днём 8 октября на улице Мира Иркутске произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Mitsubishi». Четыре человека, пострадавших в аварии, были экстренно госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Для 27-летнего водителя «Mitsubishi» полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью: мужчина скончался в больнице на следующий день.
Полицейским удалось задержать предполагаемого виновника аварии. Им оказался 41-летний иркутянин.
По версии следствия, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь в попутном направлении с легковым автомобилем «Киа», умышленно столкнул последний на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП.
Подозреваемый, ранее судимый за имущественные преступления и преступления против личности, задержан, с ним проводятся следственные действия.
В ближайшее время следствием будет назначена автотехническая судебная экспертиза, а также решён вопрос о предъявлении обвинения. Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске поймали виновника страшного смертельного ДТП
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В аварии погиб один человек, четверо пострадали
Оскорблённый мужчина схватился за нож
Пожар распространился на огромной территории
Временный трубопровод прорвало в районе микрорайона «Союз» в Иркутске
Оформлен административный протокол
При этом девочка растёт в полной благополучной семье
Местный житель обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
Он нарубил сосен на 70 тысяч рублей
Пассажиры после ЧП спускались по надувному трапу
Они привлекли внимание своими движениями
Неравнодушные горожане всю ночь искали девочку
Стали известны подробности недавнего крупного пожара на улице Некрасова в центре Улан-Удэ
На борту находилось около сотни пассажиров
Происшествия, 09.10.2018
Список экстремистских материалов пополнила песня группы «Оргазм Нострадамуса»
Происшествия, 09.10.2018
Раскрыть преступление удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения