В Улан-Удэ ребёнок чудом спасся в ДТП с бетономешалкой (фото)

Бетономешалка рухнула на легковушку
Сегодня около 9.30 часов произошло страшное ДТП в 110 квартале Улан-Удэ. Здесь многотонная бетономешалка рухнула на бок, обрушившись на легковой «Ниссан».
- «Ниссан» выезжал с прилегающей к дороге территории, когда водитель бетономешалки пытался его обогнать. От резкого манёвра «миксер» опрокинуло и он упал, придавив собой легковушку, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
В результате ДТП пострадал водитель «Ниссан». Его увезли в БСМП, состояние уточняется.
Однако пострадавших могло быть больше. Иначе как чудесным спасением не назвать тот факт, что водитель «Ниссана» высадил перед аварий из машины ребёнка. Он вышел буквально за минуту до того, как на легковушку упал бетономешалка.
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