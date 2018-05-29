Водитель сбил 4-классника, ехавшего по проезжей части
В Заиграевском районе 28 мая в 13:15 произошло ДТП. Там водитель иномарки сбил школьника-велосипедиста.
- 34-летний водитель «Тойоты Надиа», следуя по ул. 50 лет Бурятской АССР в районе дома №47 совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2007 года рождения. Мальчик в нарушение ПДД следовал по проезжей части дороги, - сообщили в УГИБДД Бурятии.
В результате ДТП ученик 4 класса Заиграевской СОШ госпитализирован в БСМП.
Всего за минувшие сутки на территории Бурятии произошло 23 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. В том числе два ДТП, в результате которых 3 участника дорожного движения получили ранения.
В Бурятии школьник на велосипеде попал под колёса «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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