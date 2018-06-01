В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионерку

Накануне на улице Трубачеева произошло ДТП, сообщается в оперативной сводке по городу. Там 54-летняя женщина за рулём «Тойоты Аква» на пешеходном переходе сбила 80-летнюю бабушку.Пожилую женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, подкожной гематомой затылочной области, вывихом правого плеча госпитализировали в БСМП.

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