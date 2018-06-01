В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионерку

Бабушку с травмами госпитализировали в больницу
Накануне на улице Трубачеева произошло ДТП, сообщается в оперативной сводке по городу. Там 54-летняя женщина за рулём «Тойоты Аква» на пешеходном переходе сбила 80-летнюю бабушку.
Пожилую женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, подкожной гематомой затылочной области, вывихом правого плеча госпитализировали в БСМП.
В салоне иномарки находился ребёнок
8 девушек занимались проституцией – среди них были и несовершеннолетние
Бабушку с травмами госпитализировали в больницу
У них изъяли бензопилу, автомашину и срубленные сосны
Произошло 4 пожара в разных районах
23 марта возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД» по факту превышения должностных полномочий.
В минувшую среду поступила информация о происшествии в заливе Жерон Усть-Илимского водохранилища Иркутской области. Звонивший сообщил, что четверо рыбаков, находящиеся на острове в полутора километрах от береговой полосы, не могут его покинуть из-за произошедшей поломки мотора их лодки
В Чите владелица собаки, покусавшей ребенка, обязана в судебном порядке возместить причиненный моральный и материальный вред
«Сначала стрелял по ногам, чтобы он упал» - со знанием дела рассказал обвиняемый (Видео)
Также изъято почти полтонны рыбы
Парень отправил родственникам, друзьям и знакомым 17-летней девушки пикантные снимки
Преступники оказались причастны ещё к нескольким кражам
Авария произошла в сотых кварталах
Авария произошла в тёмное время суток
Кража из квартиры предотвращена сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии