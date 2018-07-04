Водитель сбил её на «зебре»
Судебные приставы Селенгинского района Бурятии взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшей в ДТП жительнице города Гусиноозёрск.
Водитель автомобиля Toyota Camry сбил женщину на пешеходном переходе. В результате наезда женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра.
В судебном заседании пострадавшая пожалела виновника аварии и настаивала не лишать его водительских прав. Однако она попросила взыскать в её пользу компенсацию морального вреда.
Несмотря на заключенное мировое соглашение, виновник ДТП не торопился добровольно загладить свою вину перед пешеходом. Тогда женщине пришлось обратиться в службу судебных приставов.
– Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчётных счетах в банках. Дополнительно гражданина ограничили в выезде за пределы страны, а также в регистрационных действиях на транспортное средство, - отмечает Ирина Дамдинова, начальник Селенгинского отдела УФССП России по Бурятии.
Должник работает в районной больнице. Туда было направлено постановление об удержании долга из заработной платы.
– В результате принятых мер с должника было взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, за несвоевременное исполнение судебного решения мужчине предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей, - уточняет Дамдинова.
Жительница Бурятии на суде пожалела сбившего её водителя
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Преступников, совершивших дерзкое убийство, ищут
Водитель сбил её на «зебре»
Пользуясь служебным положением, она не снимала с зарплаты свою задолженность
Мужчине это дало возможность на время скрыться
Пожары пятого класса опасности действуют в двух районах
Он незаконно рубил сосны
Жизнь мальчика поддерживают специальные препараты
Авария произошла в районе посёлка Новый Зелёный
Он расстреливал людей из пистолета и автомата Калашникова, поджигал дома бензином
Молодым людям потребовалась медицинская помощь
Она была с подругой
Летом значительно увеличивается количество случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажных домов
За сутки произошло две аварии на электросетях
Происшествия, 03.07.2018
Несчастный случай произошёл со строителем, который во время ливня 2 июля в Иркутске погиб возле электрощита, сообщила на брифинге 3 июля заммэра-председатель комитета городского обустройства администрации Елена Фёдорова
Происшествия, 03.07.2018
Волонтеры просят помочь в поисках 53-летней Римы Олейник