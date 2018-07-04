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Жительница Бурятии на суде пожалела сбившего её водителя

Жительница Бурятии на суде пожалела сбившего её водителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Водитель сбил её на «зебре»

Судебные приставы Селенгинского района Бурятии взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшей в ДТП жительнице города Гусиноозёрск.

Водитель автомобиля Toyota Camry сбил женщину на пешеходном переходе. В результате наезда женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра.

В судебном заседании пострадавшая пожалела виновника аварии и настаивала не лишать его водительских прав. Однако она попросила взыскать в её пользу компенсацию морального вреда.

Несмотря на заключенное мировое соглашение, виновник ДТП не торопился добровольно загладить свою вину перед пешеходом. Тогда женщине пришлось обратиться в службу судебных приставов.

– Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчётных счетах в банках. Дополнительно гражданина ограничили в выезде за пределы страны, а также в регистрационных действиях на транспортное средство, - отмечает Ирина Дамдинова, начальник Селенгинского отдела УФССП России по Бурятии.

Должник работает в районной больнице. Туда было направлено постановление об удержании долга из заработной платы.

– В результате принятых мер с должника было взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, за несвоевременное исполнение судебного решения мужчине предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей, - уточняет Дамдинова.

ДТП судебные приставы
 
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