В центре Улан-Удэ эвакуатор оборвал трамвайные провода



Накануне в обеденное время эвакуатор оборвал провода районе остановки «Мемориал Победы». Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов 1, 2, 4 с остановки «Элеватор» в сторону центра города и с остановки «Лицей № 24» также в сторону центра Улан-Удэ.



Через полчаса открыто движение маршрутов трамвая под номерами 4 и 2 с «Элеватора» в центр. В 12:50 открыли движение с «Лицея» в сторону города. Общее время простоя составило 44 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

