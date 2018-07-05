В центре Улан-Удэ эвакуатор оборвал трамвайные провода

Движение трёх маршрутов электротранспорта было остановлено
Накануне в обеденное время эвакуатор оборвал провода районе остановки «Мемориал Победы». Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов 1, 2, 4 с остановки «Элеватор» в сторону центра города и с остановки «Лицей № 24» также в сторону центра Улан-Удэ.
Через полчаса открыто движение маршрутов трамвая под номерами 4 и 2 с «Элеватора» в центр. В 12:50 открыли движение с «Лицея» в сторону города. Общее время простоя составило 44 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
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Движение трёх маршрутов электротранспорта было остановлено
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