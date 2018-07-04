Авария произошла в районе посёлка Новый Зелёный
Накануне вечером недалеко от прежней остановки «Обелиск» на улице Комарова в Улан-Удэ произошло необычное ДТП.
Белая иномарка наехала на металлическое дорожное ограждение.
Как выяснил «Байкал-Daily», в аварии обошлось без пострадавших. Автомобиль получил механические повреждения.
Накануне недалеко от Онохоя произошло ДТП с такси. Двое пассажиров вылетели в окно.
В Улан-Удэ легковушка «забралась» на ограждение
Происшествия, Фото:
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