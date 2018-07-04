В Улан-Удэ легковушка «забралась» на ограждение

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Строитель погиб во время ливня в Иркутске Происшествия, Несчастный случай произошёл со строителем, который во время ливня 2 июля в Иркутске погиб возле электрощита, сообщила на брифинге 3 июля заммэра-председатель комитета городского обустройства администрации Елена Фёдорова