Среди заболевших есть дети
Как сообщал «Байкал-Daily», посетители кафе «Оскар» заболели сальмонеллёзом. Сперва сообщалось о 11 отравившихся. Вчера их число выросло до 20-ти. Сегодня уже 25.
- Среди больных есть четверо детей: 6-ти, двое 7 и 14 лет. Инкубационный период заболевания до семи дней, то есть до 23 июня. Пик обращений пришёлся на 28-19 июня, - сообщила «Байкал-Daily» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
Сейчас Роспотребнадзор проводит проверку для выяснения причин и условий возникновения заболеваний. Специалисты отобрали пробы пищевых продуктов, продовольственного сырья, воды.
Кроме того, организован медицинский осмотр, лабораторные обследования и медицинское наблюдение за персоналом кафе, контактными лицами, проведены дезинфекционные мероприятия.
С 17 июня деятельность кафе «Оскар» временно приостановлена.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой более 130 человек съели салат «Цезарь» в кафе «Шулэндо» и также заразились сальмонеллёзом. Точки общепита закрывали на 3 месяца, однако, устранив нарушения, все кафе вскоре открылось.
Справка:
Сальмонеллёз ‑острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями, попадающими в организм человека с пищевыми продуктами животного происхождения. Сальмонеллёзом можно заразиться при употреблении мяса животных и птиц, яиц, через загрязнённую воду ‑при её питье или купании.
В Улан-Удэ выросло число отравившихся в кафе «Оскар»
Происшествия, Фото:
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