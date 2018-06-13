В иркутскую колонию телефоны и алкоголь пытались доставить пневмопушкой









Стражи порядка напоминают, что передача осуждённым запрещённых предметов — сотовых телефонов, спиртосодержащих жидкостей, наркотических веществ — провоцирует на новые преступления. Кроме того, люди, передающие запрещённые предметы могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности.

Стражи порядка напоминают, что передача осуждённым запрещённых предметов — сотовых телефонов, спиртосодержащих жидкостей, наркотических веществ — провоцирует на новые преступления. Кроме того, люди, передающие запрещённые предметы могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности.

Вечером 8 июня сразу в два учреждения ГУФСИН России по Иркутской области, в исправительную колонию № 14 и лечебно-исправительное учреждение № 27, попытались перекинуть осуждённым запрещённые предметы и вещества с помощью пневматических пушек кустарного изготовления, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.Около 9 вечера, перед ЛИУ-27, которое находится в городе Вихоревка Братского района, появилось такси. Его пассажир, 39-летний местный житель, чуть больше года назад освободился и решил сделать «сюрприз» отбывающим наказание приятелям: перекинуть через ограждение пластиковую полулитровую бутылку со спиртосодержащей жидкостью.- Для этого мужчина самостоятельно изготовил пневматическую пушку, а бутылку для сохранности поместил в гильзу из пивных банок. Сделать выстрел в сторону учреждения мужчина не успел, поскольку был задержан сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности ЛИУ-27. Материалы об административном правонарушении направлены в суд. Мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, - уточняют в ведомстве.В тот же день около 11 вечера в ИК-14, находящуюся в городе Ангарск, к ограждению колонии также подъехал автомобиль, однако выдвинувшейся на проверку группе сотрудников не удалось задержать нарушителей. Убегая, преступники бросили на дороге пневматическую пушку и свёрток с шестью сотовыми телефонами.