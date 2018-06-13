В Улан-Удэ произошёл пожар в доме инвалидов-колясочников

Инцидент произошёл в доме имени Эржены Будаевой



Накануне около шести часов вечера на улице Жердева загорелся дом инвалидов-колясочников. На момент прибытия пожарных горели вещи на балконе 2-го этажа, задымления в подъезде не было. 50 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.



Огонь повредил домашние вещи, которые находились на балконе. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Виновник установлен, ущерб составил 3 тысячи рублей.



Пожар потушили за 10 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

