Инцидент произошёл в доме имени Эржены Будаевой
Накануне около шести часов вечера на улице Жердева загорелся дом инвалидов-колясочников. На момент прибытия пожарных горели вещи на балконе 2-го этажа, задымления в подъезде не было. 50 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.
Огонь повредил домашние вещи, которые находились на балконе. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Виновник установлен, ущерб составил 3 тысячи рублей.
Пожар потушили за 10 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ произошёл пожар в доме инвалидов-колясочников
Происшествия, Фото:
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