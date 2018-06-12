12 Июня

11 Июня

Популярное

В Братске двое суток не могут найти 9-летнюю девочку

В Братске двое суток не могут найти 9-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Уже обследовано около тысячи многоэтажных домов и частных подворий

В Братске проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия 9-летней девочки, которая бесследно пропала днём 9 июня. Около часа дня Алина Шакирова ушла гулять и не вернулась домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В розыске ребёнка задействовано свыше 300 сотрудников полиции и волонтёров. С момента обращения в правоохранительные органы обследовано около тысячи многоэтажных домов и частных подворий. Поиски проводились ночью и продолжаются сегодня.

На обнаружение ребёнка ориентированы все наружные экипажи полиции, оповещены службы такси, частные охранные агентства, подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по Иркутской области.

Девочка выглядит на 10-12 лет, темные длинные волосы заплетены в косичку. Одета в джинсовую голубую куртку, розовые кроссовки, чёрные рейтузы.

Полиция просит граждан, которые могли видеть Алину либо обладают видео с автомобильных регистраторов за этот день, где могла быть зафиксирована без вести пропавшая девочка, обратиться в любой отдел межмуниципального управления МВД России «Братское» или по телефонам: 8(3953) 41-20-03 или 02 либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области – 8(3952)21-64-64.


розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сгорел цех по сборке мебели (видео)
В Улан-Удэ сгорел цех по сборке мебели (видео)
Происшествия, 12.06.2018
Пожар повредил множество соседних офисных и производственных помещений
В Братске двое суток не могут найти 9-летнюю девочку
В Братске двое суток не могут найти 9-летнюю девочку
Происшествия, 12.06.2018
Уже обследовано около тысячи многоэтажных домов и частных подворий
Туристка в Бурятии сорвалась с тропы на пике Нефтяников
Туристка в Бурятии сорвалась с тропы на пике Нефтяников
Происшествия, 12.06.2018
Спасатели на вертолёте МЧС России эвакуируют женщину
Воспитанник детского дома в Бурятии совершил четвёртую кражу
Происшествия, 12.06.2018
При этом мальчик находился под надзором районной комиссии по делам несовершеннолетних
Улан-удэнец обгорел на 80% на пожаре
Улан-удэнец обгорел на 80% на пожаре
Происшествия, 12.06.2018
Мужчина госпитализирован в реанимацию
Известный улан-удэнец погиб на рок-фестивале
Известный улан-удэнец погиб на рок-фестивале
Происшествия, 12.06.2018
Близкие сочувствуют гибели Константина Кожевникова и собирают деньги на транспортировку и организацию похорон
В Иркутской области полиция разыскала заблудившихся туристов
Происшествия, 12.06.2018
Мужчины хотели сократить путь в лесу, сойдя с дороги
Житель Бурятии ответит за брошенный в лесу окурок
Происшествия, 12.06.2018
Мужчина оштрафован, а по суду ещё оплатит затраты на тушение и вред, нанесённый лесу
В Улан-Удэ пострадал перебегавший дорогу вне зебры пешеход
Происшествия, 11.06.2018
10-го июня около двух ночи водитель «Тойоты Аллион» на улице Бабушкина сбил пешехода
Семья из трёх человек утонула при переправе через реку в Забайкалье
Происшествия, 11.06.2018
Семья из трёх человек вечером 10 июня погибла при переправе через реку Шилку в городской черте Сретенска, сообщил ИА «Чита.Ру» 11 июня дежурный ЕДДС района
В Улан-Удэ нашли кладбище домашних животных
Происшествия, 11.06.2018
В конце мае в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что рядом с посёлком Восточный находится несанкционированное захоронение домашних животных
В Улан-Удэ сгорел нежилой дом
Происшествия, 11.06.2018
Днём 10-го июня по улице Бийская загорелся нежилой дом
Роспотребнадзор: Жители Бурятии гибнут от загрязненного воздуха
Происшествия, 11.06.2018
Экологи заявили, что причиной смерти многих россиян является загрязнённый воздух, в котором содержится формальдегид, тяжелые металлы и другие ядовитые вещества
Работник «Улан-Удэстальмоста» обгорел на предприятии
Работник «Улан-Удэстальмоста» обгорел на предприятии
Происшествия, 11.06.2018
Инспекция по труду проводит расследование

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^