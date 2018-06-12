Уже обследовано около тысячи многоэтажных домов и частных подворий
В Братске проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия 9-летней девочки, которая бесследно пропала днём 9 июня. Около часа дня Алина Шакирова ушла гулять и не вернулась домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В розыске ребёнка задействовано свыше 300 сотрудников полиции и волонтёров. С момента обращения в правоохранительные органы обследовано около тысячи многоэтажных домов и частных подворий. Поиски проводились ночью и продолжаются сегодня.
На обнаружение ребёнка ориентированы все наружные экипажи полиции, оповещены службы такси, частные охранные агентства, подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по Иркутской области.
Девочка выглядит на 10-12 лет, темные длинные волосы заплетены в косичку. Одета в джинсовую голубую куртку, розовые кроссовки, чёрные рейтузы.
Полиция просит граждан, которые могли видеть Алину либо обладают видео с автомобильных регистраторов за этот день, где могла быть зафиксирована без вести пропавшая девочка, обратиться в любой отдел межмуниципального управления МВД России «Братское» или по телефонам: 8(3953) 41-20-03 или 02 либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области – 8(3952)21-64-64.
В Братске двое суток не могут найти 9-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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