Мужчина госпитализирован в реанимацию
Вчера на улице Ижевская в Улан-Удэ загорелся бревенчатый дом. Пожарным о возгорании сообщили в 18:15.
На место выехали 3 человека и 1 единица техники. Огонь потушили в 18:25.
В результате пожара живший в доме мужчина получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей - 80% поверхности тела. Пострадавший госпитализирован в реанимацию БСМП. Из имущества были повреждены только диван и шкаф.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщают оперативные службы города.
Улан-удэнец обгорел на 80% на пожаре
Происшествия, Фото:
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