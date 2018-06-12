Улан-удэнец обгорел на 80% на пожаре

Мужчина госпитализирован в реанимацию



Вчера на улице Ижевская в Улан-Удэ загорелся бревенчатый дом. Пожарным о возгорании сообщили в 18:15.



На место выехали 3 человека и 1 единица техники. Огонь потушили в 18:25.



В результате пожара живший в доме мужчина получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей - 80% поверхности тела. Пострадавший госпитализирован в реанимацию БСМП. Из имущества были повреждены только диван и шкаф.



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщают оперативные службы города.





