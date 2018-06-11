Семья из трёх человек утонула при переправе через реку в Забайкалье

Семья из трёх человек вечером 10 июня погибла при переправе через реку Шилку в городской черте Сретенска, сообщил ИА «Чита.Ру» 11 июня дежурный ЕДДС района
- Выжил хозяин лодки. Когда она начала тонуть, он поплыл в сторону города Сретенска, трое пассажиров — в противоположную сторону, но не смогли доплыть до берега, — уточнил дежурный.
Тела погибших к утру 11 июня не найдены.
По сообщениям местных жителей, семейная пара с малолетней дочерью переплывали реку из микрорайона Моргул, находящемся на противоположном от центра города берегу.
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