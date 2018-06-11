10-го июня около двух ночи водитель «Тойоты Аллион» на улице Бабушкина сбил пешехода
В оперативной сводке по Улан-Удэ отмечается, что ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализирован в БСМП.
В Улан-Удэ пострадал перебегавший дорогу вне зебры пешеход
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