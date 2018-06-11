В Улан-Удэ нашли кладбище домашних животных

В конце мае в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что рядом с посёлком Восточный находится несанкционированное захоронение домашних животных
8 июня инспекторы ветеринарной службы выехали на место и подтвердили этот факт.
Управление ветеринарии сообщает, что согласно ветеринарно-санитарным правилам, трупы животных и птиц относятся к числу биологических отходов, и их уничтожение путем закапывания в землю категорически запрещается. Ответственность за нарушение этого запрета предусматривает для гражданина штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
Владельцы животных в течение суток после гибели животного обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определит порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.
Животных уничтожают путем скидывания трупов в биометрические ямы, кремации или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах, сообщает пресс-служба ведомства.
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