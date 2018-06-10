Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

08 Июня

Популярное

В Улан-Удэ произошёл сильный пожар в квартире

В Улан-Удэ произошёл сильный пожар в квартире
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS | УЛАН-УДЭ
Пламя вырвалось из балкона и охватило верхние этажи

Сегодня в 113 квартале Улан-Удэ около 15:40 часов произошёл пожар в многоквартирном доме. Там горела квартира на третьем этаже.

Огонь вырвался из балкона квартиры и также распространился на верхний балкон, опалив его. Закопчённым оказался и пятый этаж.



Огонь потушили пожарные. Причина пожара и ущерб устанавливается. Пострадавших и погибших на пожаре нет, уточнили «Байкал-Dailу» в ГУ МЧС по Бурятии. На место выехал дознаватель.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошёл сильный пожар в квартире
В Улан-Удэ произошёл сильный пожар в квартире
Происшествия, 10.06.2018
Пламя вырвалось из балкона и охватило верхние этажи
В Улан-Удэ в ДТП серьёзно пострадали пассажиры маршрутки
В Улан-Удэ в ДТП серьёзно пострадали пассажиры маршрутки
Происшествия, 10.06.2018
Пенсионерке пробило голову после столкновения «Ипсума» и маршрута №59
В Иркутской области осуждённым пытались перекинуть пневмопушкой алкоголь
Происшествия, 10.06.2018
Мужчина пытался перекинуть спиртное в больницу для осуждённых
Трансформаторная подстанция сгорела в Улан-Удэ
Трансформаторная подстанция сгорела в Улан-Удэ
Происшествия, 10.06.2018
Пожар произошёл в Октябрьском районе
В Улан-Удэ под колёса «Жигулей» попал 4-летний мальчик
В Улан-Удэ под колёса «Жигулей» попал 4-летний мальчик
Происшествия, 10.06.2018
По словам очевидцев, под колёса на пешеходном переходе также попала женщина и ещё один ребёнок
В колонию Бурятии арбалетом пытались перекинуть телефоны
В колонию Бурятии арбалетом пытались перекинуть телефоны
Происшествия, 10.06.2018
На его стрелы правонарушители привязали 4 телефона
В Иркутской области работник лесничества набрала взяток на 228 тысяч
Происшествия, 09.06.2018
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего старшего специалиста территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству
Глава читинской фирмы заработала 43 млн на нелегальном алкоголе
Происшествия, 09.06.2018
Она маскировала алкогольные напитки под парфюмерно-косметическую продукцию
В Забайкалье полицейский прикрывал ОПГ
Происшествия, 09.06.2018
Он получал от её участников взятки
В психдиспансере Улан-Удэ покончила с собой пенсионерка
В психдиспансере Улан-Удэ покончила с собой пенсионерка
Происшествия, 09.06.2018
Следственный комитет проводит доследственную проверку
Погорельцы в пригороде Улан-Удэ остались без крова и работы
Погорельцы в пригороде Улан-Удэ остались без крова и работы
Происшествия, 09.06.2018
После страшного пожара семья осталась в одних тапочках и домашней одежде

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^