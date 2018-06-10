В Улан-Удэ произошёл сильный пожар в квартире

Пламя вырвалось из балкона и охватило верхние этажи
Сегодня в 113 квартале Улан-Удэ около 15:40 часов произошёл пожар в многоквартирном доме. Там горела квартира на третьем этаже.
Огонь вырвался из балкона квартиры и также распространился на верхний балкон, опалив его. Закопчённым оказался и пятый этаж.
Огонь потушили пожарные. Причина пожара и ущерб устанавливается. Пострадавших и погибших на пожаре нет, уточнили «Байкал-Dailу» в ГУ МЧС по Бурятии. На место выехал дознаватель.
Пламя вырвалось из балкона и охватило верхние этажи
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