В Улан-Удэ в ДТП серьёзно пострадали пассажиры маршрутки

Пенсионерке пробило голову после столкновения «Ипсума» и маршрута №59
Сегодня на ПВЗ около 15:00 произошла дорожная авария. Там столкнулись маршрут №59 и «Тойота Ипсум».
В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки – пенсионерка и ребёнок. По словам очевидцев, бабушка после столкновения машин от удара пробила голову.
- У неё кровь сильно шла, её останавливали и делали перевязку до приезда скорой помощи, - отмечают очевидцы.
В момент аварии автобус и иномарка ехали с полным салоном пассажиров.
Автомобили получили механические повреждения. На месте работают врачи и сотрудники ГИБДД.
ДТП произошло ночью (Видео)
Пенсионерке пробило голову после столкновения «Ипсума» и маршрута №59
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