В Улан-Удэ в ДТП серьёзно пострадали пассажиры маршрутки









В момент аварии автобус и иномарка ехали с полным салоном пассажиров.



Автомобили получили механические повреждения. На месте работают врачи и сотрудники ГИБДД.

В момент аварии автобус и иномарка ехали с полным салоном пассажиров.Автомобили получили механические повреждения. На месте работают врачи и сотрудники ГИБДД.

Сегодня на ПВЗ около 15:00 произошла дорожная авария. Там столкнулись маршрут №59 и «Тойота Ипсум».В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки – пенсионерка и ребёнок. По словам очевидцев, бабушка после столкновения машин от удара пробила голову.- У неё кровь сильно шла, её останавливали и делали перевязку до приезда скорой помощи, - отмечают очевидцы.