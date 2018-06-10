Мужчина пытался перекинуть спиртное в больницу для осуждённых
Вечером 8 июня житель Вихоревки попытался с помощью пневмопушки перекинуть на территорию лечебно-исправительного учреждения спиртное. Для этого мужчина, который больше года назад освободился из учреждения, сам изготовил орудие, а бутылку для сохранности поместил в гильзу из алюминиевых банок.
Перекинуть алкоголь нарушитель не успел - его задержали сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности. Материалы об административном нарушении направлены в суд. Жителю Вихоревки грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
В этот же день в колонию Ангарска неизвестные попытались перекинуть на территорию шесть мобильных телефонов. Сотрудникам исправительного учреждения не удалось задержать нарушителей. Увидев охрану, они сбежали, бросив на дороге пневматическую пушку и свёрток с телефонами, сообщает irk.ru.
В Иркутской области осуждённым пытались перекинуть пневмопушкой алкоголь
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