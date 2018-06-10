Мошенник обманул мужчину
8 июня в полицию обратился житель посёлка Забайкальск, который сообщил о списании с его карты денежных средств в сумме 20 тысяч рублей. Установлено, что мужчина разместил на сайте «Авито» объявление о сдаче квартиры.
На его номер телефона позвонили неизвестные и сообщили о желании снять квартиру и внести предоплату на банковскую карту, для чего попросили данные, в том числе код с обратной стороны карты. В результате с электронного счёта потерпевшего были списаны все имеющиеся на ней денежные средства.
Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Стражи порядка просят граждан быть бдительными, приобретать товары у проверенных продавцов и не передавать незнакомым людям реквизиты банковских карт.
Забайкалец лишился 20 тысяч, сдавая квартиру на «Авито»
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