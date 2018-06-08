Мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере
В начале апреля в полицейский пришёл в дом к 42-летнему жителю села Тарбагатай, чтобы составить протокол об административном правонарушении за употребление наркотических веществ.
До этого стражи порядка уже приходили к мужчине, но он не открывал им. В этот раз дверь была открыта, и полицейский вошёл в дом. Хозяин, вернувшись из огорода, увидел в своём жилище мужчину в форме. В руках у сельчанина была лопата, он не раздумывая, замахнулся на стража порядка и попытался ударить. При этом он сказал: «Да надоели!»
- Мужчин пытался нанести удар черенком от лопаты. Однако сотрудник вовремя среагировал, успел поставить блок от удара, который пришёлся на запястье. После этого сотрудник надел наручники и сообщил о нападении в дежурную часть, - сообщил «Байкал-Daily» Дабажалсан Очиров, заместитель руководителя Мухоршибирского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии.
Как отметил следователь, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Ему будут проводить судебно-психиатрическую экспертизу на установление вменяемости.
За применение насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде.
«Надоели!»: В Бурятии наркоман напал на полицейского
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере
Он нанёс ему раны ножом
Они украли у него ноутбук и спиртное
На теле нашли следы насильственной смерти
Он получил тяжелейшие травмы
Деньги он задолжал с прошлого года
Преступник отправится в колонию строгого режима
Он обматерил сотрудника транспортной полиции и пнул его
Мужчину с арбалетом заметили охранники учреждения
Сотрудники исправительной колонии № 14 в Ангарске поймали арбалетчика
Житель Читы пойдёт под суд за умышленное уничтожение лесных насаждений с причинением крупного ущерба
В Краснокаменске депутат совета досрочно лишён полномочий
Пожар произошёл в Муйском районе
Их успели потушить за 16 минут
Женщина незаконно продавала спиртосодержащую жидкость у себя дома