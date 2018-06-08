«Надоели!»: В Бурятии наркоман напал на полицейского

Мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере



В начале апреля в полицейский пришёл в дом к 42-летнему жителю села Тарбагатай, чтобы составить протокол об административном правонарушении за употребление наркотических веществ.



До этого стражи порядка уже приходили к мужчине, но он не открывал им. В этот раз дверь была открыта, и полицейский вошёл в дом. Хозяин, вернувшись из огорода, увидел в своём жилище мужчину в форме. В руках у сельчанина была лопата, он не раздумывая, замахнулся на стража порядка и попытался ударить. При этом он сказал: «Да надоели!»



- Мужчин пытался нанести удар черенком от лопаты. Однако сотрудник вовремя среагировал, успел поставить блок от удара, который пришёлся на запястье. После этого сотрудник надел наручники и сообщил о нападении в дежурную часть, - сообщил «Байкал-Daily» Дабажалсан Очиров, заместитель руководителя Мухоршибирского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии.



Как отметил следователь, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Ему будут проводить судебно-психиатрическую экспертизу на установление вменяемости.



За применение насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде.

