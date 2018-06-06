В Иркутске сожгли Audi

Инцидент произошёл в мае



В середине мая в Иркутске на улице Александра Невского подожгли автомобиль «Ауди Q7». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.



Полицейские опросили местных жителей и изучили записи с камеры видеонаблюдения. На одной из записей они обратили внимание на неизвестных граждан, которые могли поджечь иномарку.



За умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога возбуждено уголовное дело. Злоумышленники заключены под стражу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

