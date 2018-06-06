В центре Улан-Удэ в ДТП пострадала девушка-водитель

Сегодня примерно в половине десятого утра на улице Ленина в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель автобуса врезался в «Тойоту», за рулём которой была женщина.- По предварительной информации, пострадала женщина за рулём иномарки, на месте происшествия работают медики, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.На участке дороги образовался небольшой затор. Автомобили получили механические повреждения.

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