В центре Улан-Удэ в ДТП пострадала девушка-водитель

Авария произошла на спуске в сторону Арбата
Сегодня примерно в половине десятого утра на улице Ленина в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель автобуса врезался в «Тойоту», за рулём которой была женщина.
- По предварительной информации, пострадала женщина за рулём иномарки, на месте происшествия работают медики, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
На участке дороги образовался небольшой затор. Автомобили получили механические повреждения.
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