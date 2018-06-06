Причём стрелял мужчина из самодельного револьвера
Суд вынес приговор по уголовному делу ранее судимого 39-летнего жителя города Гусиноозёрска.
Он признан виновным в незаконном хранении и ношении боеприпасов, изготовлении огнестрельного оружия и умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести.
12 августа прошлого года мужчина на танцевальной площадке кафе из хулиганских побуждений произвёл выстрел из переделанного им сигнального револьвера в область стопы женщины.
Впоследствии виновный возместил потерпевшей причинённый вред, заплатив 100 тысяч рублей.
Приговором Гусиноозёрского городского суда ему назначено 4 года условно. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии из хулиганских побуждений выстрелил в женщину
Происшествия, Фото:
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