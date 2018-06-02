После стрельбы в ночном клубе Улан-Удэ двое попали в больницу

Полиция выясняет обстоятельства конфликта, произошедшего сегодня ночью



Сотрудники полиции выясняют обстоятельства сегодняшнего происшествия в ночном клубе Улан-Удэ.



Около 3 часов ночи 2 июня в одном из увеселительных заведений Октябрьского района произошёл конфликт между молодыми людьми.



- В результате двое участников конфликта доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, ранения получены из травматического пистолета, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





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