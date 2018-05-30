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Ангарский бизнесмен стрелял в знакомого, которому задолжал

Ангарский бизнесмен стрелял в знакомого, которому задолжал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он пытался убить мужчину, чтобы не отдавать деньги

В Ангарске сотрудники полиции задержали и доставили в отдел внутренних дел местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

Правоохранители установили, что днём 24 мая в 108 квартале Ангарска 34-летний директор одной из строительных компаний из-за нежелания отдавать долг своему знакомому, причинил последнему телесные повреждения деревянной палкой, а затем несколько раз выстрелил из травматического оружия в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия.

Мужчина смог самостоятельно вызвать помощь, его экстренно госпитализировали, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По ориентировке, поступившей в дежурную часть полиции, сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. В ходе допроса задержанный дал признательные показания. По ходатайству следствия ему судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, следственных действий.

Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 чт. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «покушение на убийство».
 
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