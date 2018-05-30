Из ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске эвакуировали 600 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Причиной паники стало короткое замыкание проводки



Доследственная проверка начата органами государственного пожарного надзора по обстоятельствам происшествия в крупном торгово-развлекательном центре Иркутска. Накануне днём на кровле 4-этажного здания торгового центра «Сильвер Молл» на улице Сергеева произошло короткое замыкание электрического кабеля.



Служба охраны объекта, сообщив в пожарную охрану Иркутска о задымлении в здании, приступила к эвакуации посетителей и поиску источника задымления. К месту происшествия были направлены 40 человек и 15 единиц пожарной техники. Всего было эвакуировано около 600 человек.



Персонал торгово-развлекательного центра ликвидировал источник задымления с помощью огнетушителя, предотвратив пожар. Никто из людей не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



- Данный торгово-развлекательный центр был допущен к работе после устранения серьёзных нарушений требований пожарной безопасности. В настоящее время ведётся доследственная проверка, по результатам которой, в течение трёх дней, будут установлены причина короткого замыкания и другие обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка действиям персонала. Информация будет направлена в прокуратуру для принятия решения, - прокомментировал главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.

