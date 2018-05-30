В Забайкалье угонщика мопеда нашли по следам шин

Злоумышленник угнал мопед односельчанина



20 мая в полицию поступило сообщение о краже мопеда «Юссер» с ограды частного дома в посёлке Билитуй. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции провели осмотр. На месте преступления обнаружили следы протектора шин, которые вели до дома одного из местных жителей, ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов. При проверке гражданина дома не оказалось.



Оперативники установили, что в день кражи недалеко от города Борзя инспекторами ДПС был остановлен именно этот житель Билитуя, который управлял мопедом без документов. После составления административного протокола гражданин был отпущен, мопед изъят.



Полицейские установили местонахождение подозреваемого, от него получены признательные показания. Он помещён в изолятор временного содержания. Похищенный мопед возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.