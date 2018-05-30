Читинки ограбили старушку, когда ей стало плохо

Они предложили женщине помощь



Днём 29 мая в отдел полиции «Черновский» УМВД России в Чите обратилась пенсионерка, 1930 года рождения, с сообщением о хищении у неё 5 тысяч рублей. Выяснилось, что пожилой женщине стало плохо, к ней подошли две незнакомки и предложили свою помощь. Пенсионерка сказала, что ей нужно в магазин за продуктами, злоумышленницы сопроводили её.



При расчёте подозреваемые увидели, что у бабушки есть деньги. На обратном пути, около дома потерпевшей, одна из женщин выхватила из рук пенсионерки дамскую сумочку, в которой находились денежные средства в сумме 5 тысяч рублей. Затем злоумышленницы скрылись в неизвестном направлении.



Со слов заявительницы сотрудники уголовного розыска составили ориентировку с приметами подозреваемых и разослали наружным нарядам полиции. В течение нескольких часов женщины были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы. Ими оказались две жительницы Читы, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Часть похищенных денег изъята и возвращена потерпевшей.



В отношении читинок возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.