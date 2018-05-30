В ДТП со «скорой» в Забайкалье погибли три человека

Автомобиль сбил мотоциклиста с отключенными фарами
Авария произошла около часа ночи 30 мая на федеральной автодороге «Иркутск-Чита» недалеко от станции Лесной городок. По предварительным данным, водитель автомашины скорой медицинской помощи «Форд Транзит» допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без включённых световых приборов мотоциклом «Иж Юпитер 4» под управлением 23-летнего местного жителя.
От удара «Форд» опрокинулся на бок и по касательной столкнулся с большегрузной автомашиной «Рено Премиум», движущейся во встречном направлении.
В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажир-девушка скончались на месте. Кроме того, погиб пассажир машины скорой помощи, которого доставляли в медицинское учреждение. Пострадала пассажир автомашины. По предварительным данным, с переломом предплечья и ушибами она госпитализирована в медицинское учреждение.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Читинскому району, инспекторы дорожно-патрульной службы. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшей девушки, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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