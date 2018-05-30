Жильцов 5-этажного дома эвакуировали
Накануне в 21:59 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ по ул. Жердева в 5-этажном доме горит квартира.
На момент прибытия первого подразделения было открытое пламя из окна квартиры на 3-м этаже, сильное задымление в подъезде. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено 20 человек из них 6 детей.
Также была эвакуирована хозяйка квартиры, которая проживала одна. Она была передана в карету скорой помощи в тяжёлом состоянии, сообщается в оперативной сводке по городу. В 22:31 врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть пострадавшей.
В результате пожара выгорела комната на площади 15 кв.м. Пожар ликвидирован в 22:30, уточнили в ГУ МЧС по Бурятии. На ликвидацию пожара было задействовано 10 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливается.
В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
Происшествия, Фото:
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