В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Жильцов 5-этажного дома эвакуировали



Накануне в 21:59 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ по ул. Жердева в 5-этажном доме горит квартира.



На момент прибытия первого подразделения было открытое пламя из окна квартиры на 3-м этаже, сильное задымление в подъезде. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено 20 человек из них 6 детей.



Также была эвакуирована хозяйка квартиры, которая проживала одна. Она была передана в карету скорой помощи в тяжёлом состоянии, сообщается в оперативной сводке по городу. В 22:31 врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть пострадавшей.



В результате пожара выгорела комната на площади 15 кв.м. Пожар ликвидирован в 22:30, уточнили в ГУ МЧС по Бурятии. На ликвидацию пожара было задействовано 10 человек и 4 единицы техники.



Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливается.

