В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП



Накануне в Тункинском районе в 6 часов вечера произошло ДТП.



- 32-летний водитель мотоцикла «Юпитер-5», следуя по автодороге «Зактуй – Аршан», в районе дома №1 по улице Тулаева в селе Толтой совершил ДТП. Он не справился с рулевым управлением и совершил наезд на КРС, - сообщает УГИБДД Бурятии.



В результате происшествия мужчина с травмами в состоянии комы госпитализирован в медучреждение. Водитель не имел права управления мотоциклом.