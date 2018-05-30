В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП

Он не справился с управлением и совершил наезд на корову
Накануне в Тункинском районе в 6 часов вечера произошло ДТП.
- 32-летний водитель мотоцикла «Юпитер-5», следуя по автодороге «Зактуй – Аршан», в районе дома №1 по улице Тулаева в селе Толтой совершил ДТП. Он не справился с рулевым управлением и совершил наезд на КРС, - сообщает УГИБДД Бурятии.
В результате происшествия мужчина с травмами в состоянии комы госпитализирован в медучреждение. Водитель не имел права управления мотоциклом.
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Он не справился с управлением и совершил наезд на корову
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