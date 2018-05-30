Ущерб составил 7 тысяч рублей
В середине марта в полицию обратился 59-летний житель Читы, который рассказал, что с его банковской карты неизвестные похитили семь тысяч рублей. На момент совершения преступления пенсионер находился на лечении в медицинском учреждении.
- В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 29-летний местный житель. Как выяснилось, подозреваемый лежал в одной палате с потерпевшим, в отсутствие хозяина воспользовался телефоном и перевёл себе на счёт денежные средства, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
За кражу возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб потерпевшему возмещён.
Читинец украл у соседа по палате деньги с карты
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