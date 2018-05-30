Читинец украл у соседа по палате деньги с карты

Ущерб составил 7 тысяч рублей



В середине марта в полицию обратился 59-летний житель Читы, который рассказал, что с его банковской карты неизвестные похитили семь тысяч рублей. На момент совершения преступления пенсионер находился на лечении в медицинском учреждении.



- В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 29-летний местный житель. Как выяснилось, подозреваемый лежал в одной палате с потерпевшим, в отсутствие хозяина воспользовался телефоном и перевёл себе на счёт денежные средства, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



За кражу возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб потерпевшему возмещён.





