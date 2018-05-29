В Бурятии горняк погиб под лавиной

28 мая в местности «Кварцевая» произошёл сход лавины, которая снесла общежитие горнодобывающей компании



ЧП произошло возле поселка Ирокинда Муйского района. В результате было разрушено общежитие (жилой вагончик), в котором находились двое работников одной из горнодобывающих компаний. От полученных повреждений один из мужчин погиб на месте происшествия. Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту начата доследственная проверка.



По предварительным данным, рядом с разрушенным жилым помещением у подножия горы находилась штольня, в которой проводились взрывные геолого-разведывательные работы. После одного из взрывов с вершины произошел сход лавины. Снежные массы начали двигаться по направлению к общежитию, в котором находились двое проходчиков. Один из мужчин, услышав гул, успел выскочить наружу и не пострадал. Второй работник погиб в разрушенном от ударов снега и камней вагончике.



В настоящее время к месту происшествия направлена группа спасателей для извлечения из снежных масс покойного и транспортировки его тела в близлежащий населенный пункт. Следствием из организации, в которой работал мужчина, в ближайшее время будут истребованы материалы, содержащие сведения о принимаемых на руднике мерах безопасности работников. Данные материалы будут изучены, сопоставлены с пояснениями очевидцев несчастного случая и выводами специалистов о соответствии данных мер правилам ведения горных работ. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба СУ СКР.

