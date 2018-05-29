Подходящий товар ему предложил мошенник
Братчанин обратился в полицию и рассказал, что в сделке с интернет-продавцом лишился 40 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что на сайте Avito нашёл подходящее предложение о продаже интересующего товара. Договорившись по телефону об условиях и получив реквизиты счёта, он перевёл деньги, но после этого продавец перестал выходить на связь.
- Установлено, что недобросовестный участник сделки для гарантии предоставил копию паспорта конкретного жителя Новосибирской области, - сообщают пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские напоминают, что злоумышленники нередко используют для проведения своих афёр сканы документов реальных людей. Поэтому перед оплатой следует проверить телефон респондента на отклики пользователей соцсетей, а объявление – на оригинальность.
- Будьте бдительны и не принимайте поспешных решений, ведь самые выгодные предложения, как правило, делают мошенники, - предостерегают полицейские.
Братчанин лишился 40 тысяч в сделке на Avito
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