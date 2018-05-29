Злоумышленники угрожали продавцу расправой
В понедельник в ОМВД России по Чернышевскому району поступило сообщение от дежурного вневедомственной охраны о том, что сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении на магазин сотовых телефонов, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
- В ходе первоначальных мероприятий установлено, что в дневное время двое неизвестных, скрывая лица масками с прорезями для глаз, вошли в магазин, связали продавца и, угрожая расправой, пытались похитить имущество. Однако женщина успела нажать на тревожную кнопку, - уточняют в ведомстве.
Прибывшие на место происшествия полицейские доставили подозреваемых в отдел. Они дали признательные показания.
За разбой возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.
В Забайкалье грабители в масках напали на магазин сотовых
Происшествия, Фото:
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