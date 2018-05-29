Забайкалка родила ребенка в колонии

Пока малыш гуляет с папой, у Татьяны есть два драгоценных часа. Убраться дома, постирать пеленки, погладить распашонки и разложить все по полочкам – дел у молодой мамы невпроворот
О том, что в доме есть новорожденный, говорит все: полки, заставленные сосками и бутылками, детская кроватка и даже яркие обои. Если бы не бирка на груди у женщины, можно было бы подумать, что она у себя дома. Но нет. Статья 185 УК РФ (кража чужого имущества) привела ее в колонию-поселение № 6 в селе Тыргетуй. Попала Татьяна сюда за месяц до родов, на 36 неделе беременности.
- От работ освобождали, конечно, я ничего не делала, не работала нигде, медики тоже наблюдали за мной, смотрели, ходили, в Дарасуне лежала на сохранении, - говорит Татьяна Платковская, осужденная колонии- поселения № 6.
Родила Татьяна в больнице, в Дарасуне. Когда приехала из роддома с малышом, ее заселили в отдельный домик. Соседки по колонии сделали небольшой ремонт, поклеили обои, поставили кроватку. Жилище стало светлым и уютным, но с родными стенами все равно не сравнится.
- Больше задумываться стала о дальнейшем. …Надежда какая- то, что выйду, буду воспитывать дома. Дома как-никак лучше, с бабушкой, дедушкой, с папой..., - сказала Татьяна Платковская.
Муж Татьяны Лука приезжает из Читы к своей семье раз в неделю. Это его первый и долгожданный ребенок. Гулять с сыном может часами, руки от такой приятной ноши совсем не устают.
- Мне мама позвонила как раз утром, через пару минут жена позвонила, у тебя сын, говорит, родился первого числа. Я говорю, родился трудовик первого мая… Назвали, как отец у меня попросил, сына по традиции именем отца назвать. Меня Лука Васильевич зовут, а его Василий Лукич, - пояснил муж осужденной.
Сотрудники колонии собирают документы, чтобы отсрочить исполнение наказания для Татьяны.
- В связи с тем, что она не привлекается к работам, ей невозможно дать поощрение, в этом вся сложность предоставления ей условно-досрочного освобождения. Поэтому, когда она пришла, мы посмотрели, что за период содержания в СИЗО не было нарушений, ну, соответственно, не было поощрений, приняли решение о направлении материала в суд об отсрочке исполнения наказания. Через определенное время суд может ее вообще освободить от отбывания наказания, - сообщил Дмитрий Хомутов, заместитель курирующего вопросы кадров и воспитательной работы с осужденными колонии- поселения №6.
Ежегодно в России от детей отказываются сотни матерей. Здесь же яркий пример того, как даже за колючей проволокой материнский инстинкт не только не угасает, а наоборот – становится еще сильнее, сообщает ЗабТВ.
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