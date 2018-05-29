В Саянске педофилов заставят выплатить компенсацию двум своим жертвам

Саянский городской суд удовлетворил исковые заявления в интересах двух несовершеннолетних о взыскании компенсации морального вреда



Так, приговорами Саянского городского суда Иркутской области двое человек признаны виновными в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего.



Установленный моральный вред в размере 400 тысяч рублей и 700 тысяч рублей будет взыскан с осужденных лиц в пользу несовершеннолетних потерпевших, сообщает пресс-служба прокуратуры.

