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В Саянске педофилов заставят выплатить компенсацию двум своим жертвам

Происшествия, 
Саянский городской суд удовлетворил исковые заявления в интересах двух несовершеннолетних о взыскании компенсации морального вреда

Так, приговорами Саянского городского суда Иркутской области двое человек признаны виновными в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Установленный моральный вред в размере 400 тысяч рублей и 700 тысяч рублей будет взыскан с осужденных лиц в пользу несовершеннолетних потерпевших, сообщает пресс-служба прокуратуры.
насильственные действия сексуального характера
 
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